также в разделеСтолица
Возле ряда киевских памятников установят видеокамеры 19
Мошенники от имени «Киевэнерго» вымогают у киевлян деньги 24
Вандалов, заливших Вечный огонь цементом, зафиксировала видеокамера 79
Одну из центральных улиц Киева будут ремонтировать до лета 48
Вечный огонь в столице снова залили цементом 90
На столичной Воздвиженке обрушился недострой 76
Сообщения о «минировании» в Киеве поступали из РФ 48
Задержанных со взрывчаткой закарпатцев обвинили в подготовке к теракту 39
Отремонтировать эскалатор на Старовокзальной обещают к Новому году 32
Массовое «минирование» в Киеве: взрывоопасных предметов не обнаружили 55
На станции метро «Лыбедская» взрывчатки не нашли 27
В Киеве сообщили о минировании 12 объектов 60
Из-за сообщения о минировании закрыта станция метро «Лыбедская» 28
«Нацкорпус» разгромил скандальную стройплощадку на Сенном рынке 104
В Киеве задержали поляка, похитившего €2 миллиона 38
В Киеве 13-летняя девочка выпрыгнула с балкона 14-го этажа 135
На столичной оболони задержали мужчину с самодельной бомбой 33
Журналист: В Киеве атташе посольства РФ сбил женщину 84

Во вторник, 21 ноября, в рамках проведения мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы и Дня памяти жертв голодоморов будет запрещено движение всех видов транспортных средств с 7:00 до 14:00 на Владимирском проезде в Киеве. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

В связи с этим будут внесены соответствующие изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования. Также в местах проведения мероприятий запретят остановку и стоянку транспортных средств.

Перекрытие движения проводится Главным управлением Национальной полиции в городе Киеве.

Напомним, мероприятия ко Дню Достоинства и Свободы и Дня памяти жертв голодоморов пройдут в столице с 17 по 26 ноября.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги