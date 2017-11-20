Во вторник, 21 ноября, в рамках проведения мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы и Дня памяти жертв голодоморов будет запрещено движение всех видов транспортных средств с 7:00 до 14:00 на Владимирском проезде в Киеве. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

В связи с этим будут внесены соответствующие изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования. Также в местах проведения мероприятий запретят остановку и стоянку транспортных средств.

Перекрытие движения проводится Главным управлением Национальной полиции в городе Киеве.

Напомним, мероприятия ко Дню Достоинства и Свободы и Дня памяти жертв голодоморов пройдут в столице с 17 по 26 ноября.