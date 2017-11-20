Народный депутат Вадим Рабинович жестко раскритиковал некоторых украинских политиков, которые выступают против обмена пленными и удерживаемыми лицами, потерявшими свободу в результате конфликта на Донбассе. Об этом политик заявил в воскресенье, 20 ноября, в эфире программы «Кто кому Рабинович» на телеканале 112 Украина.

«Геращенко (Ирина Геращенко, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Минской контактной группы, - ред.) выступает: «Мы там не пойдем на поводу». На поводу чего ты не пойдешь? На поводу нормальных людей, которые хотят видеть своих детей дома? На поводу матерей, которые хотят обнять своего сына? Что вы делаете, вы что, сдурели?!» - возмутился Рабинович.

«Вы знаете, я поражен этим цинизмом. Этой наглостью, с которой распоряжаются десятками тысяч судеб», - обратился он к телезрителям. «Человека одного освободить – это спасти мир. А тут сотни людей вернутся домой! Да надо уже лбы себе побить от радости. А вы что делаете?» - такими словами народный депутат пристыдил украинских политиков, которые пытаются сорвать обмен пленными.

Сам Рабинович однозначно поддержал возобновление обмена пленными между Украиной и непризнанными республиками Донбасса, о котором договорились российский президент Владимир Путин и лидер движения «Украинский выбор – Право народа» Виктор Медведчук в среду, 15 ноября, в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре.

«Сотни людей могут вернуться в ближайшее время к себе домой. Ну, казалось бы, насколько это вообще благая инициатива! Это просто гуманная акция!» - так охарактеризовал Рабинович договоренности между Путиным и Медведчуком.

В среду, 15 ноября, спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в Минской контактной группе Виктор Медведчук встретился в подмосковном городе Истра с президентом РФ Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрий Медведевым и Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Во время посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря Медведчук обратился к российскому президенту с просьбой повлиять на глав непризнанных республик Донбасса с тем, чтобы запустить процесс обмена пленными.

«Украина сегодня готова освободить 306 человек, рассчитывает на освобождение Донецком и Луганском 74 человек, и это можно было бы сделать до новогодних и рождественских праздников. Если можно, я хочу с такой просьбой к Вам обратиться», - с такими словами украинский политик обратился к Путину. Инициативу Медведчука поддержал и Святейший Патриарх Кирилл, заявивший: «Мы с Вами обсуждали все эти темы, я знаю, что Вы близко к сердцу воспринимаете судьбу людей. Судьба людей, люди страдают, являются жертвами этого тяжелого конфликта, который действительно приводит к страданию очень многих».

В свою очередь, российский президент пообещал обсудить вопрос обмена пленными с главами «ДНР» Александром Захарченко и «ЛНР» Игорем Плотницким.