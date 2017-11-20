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ПАО «Киевэнерго» предупреждает о рассылке мошенниками электронных писем с требованием оплатить услуги или долги за них, сообщает пресс-служба компании.

«Обращаем ваше внимание, что сообщения, которые могут поступить вам по электронной почте с бесплатных почтовых сервисов с требованием оплатить услуги «Киевэнерго» или долги за них – являются мошенничеством», – говорится в сообщении.

Отмечается, что  наличии задолженности «Киевэнерго» информирует своих клиентов с помощью SMS-сообщений, официальных писем и звонков операторов контакт-центра 15-88.
ForUm

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