ПАО «Киевэнерго» предупреждает о рассылке мошенниками электронных писем с требованием оплатить услуги или долги за них, сообщает пресс-служба компании.

«Обращаем ваше внимание, что сообщения, которые могут поступить вам по электронной почте с бесплатных почтовых сервисов с требованием оплатить услуги «Киевэнерго» или долги за них – являются мошенничеством», – говорится в сообщении.

Отмечается, что наличии задолженности «Киевэнерго» информирует своих клиентов с помощью SMS-сообщений, официальных писем и звонков операторов контакт-центра 15-88.