Во вторник, 21 ноября 2017 года, в 11:15 в Соломенском районном суде Киева состоится рассмотрение ходатайства детективов НАБУ о проведении специального досудебного расследования (in absentia) в отношении народного депутата Украины Александра Онищенко и других фигурантов так называемого «газового дела», скрывающихся от органов следствия. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Обвиняемым по материалам досудебного расследования НАБУ инкриминируется преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 УК Украины.

«Факты укрытия от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности подозреваемых Александра Онищенко, Иннесы Кадыровой, Елены Павленко, Сергея Свиченко, Сергея Кабаева и Романа Якимащенко стали основанием для обращения в суд с ходатайством о проведении специального судебного расследования», - отмечается в сообщении.

Сейчас «газовое дело» в отношении фигурантов, которые находятся в Украине, находится на стадии судебного разбирательства.

Заседание состоится в помещении суда по адресу Вознесенский спуск, 10б.

29 мая 2017 после более чем трехмесячного ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективами НАБУ завершено вручение обвинительных актов восьми подозреваемым и их защитникам в «газовом деле», 30 мая 2017 обвинительный акт был направлен в суд для рассмотрения по существу.

С тех пор еще не состоялось подготовительное заседание суда.

Напоминаем, 5 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали одного из предполагаемых участников преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча».

Детективы НАБУ начали досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча» в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа, в результате чего ОАО «Укргаздобыча» нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

2 декабря 2016 года Онищенко в эфире российского пропагандистского телеканала «Россия 1» заявил, что он якобы по поручению Президента Петра Порошенко предлагал и передавал деньги народным депутатам за голосования, согласованные с Администрацией Президента.

1 декабря СБУ сообщила о начале расследования по факту совершения Онищенко государственной измены.