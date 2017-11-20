Капитальный ремонт улицы Владимирской, по плану, будет завершен в мае-июне следующего года. Об этом завил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции уже осуществленных работ по капитальному ремонту улиц Владимирской и Льва Толстого, сообщает пресс-служба КГГА.

Мэр напомнил, что работы на ул. Владимирской – от ул. Льва Толстого до ул. Б. Хмельницкого – начали в этом году.

«Это одна из центральных улиц столицы. И здесь однозначно нужен был ремонт – тротуары и проезжая часть находились в ужасном состоянии», - сказал Кличко.

Здесь уже провели фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части, заменили люки и ливнеприемники, уложили 2-слойное асфальтобетонное покрытие и нанесли разметку, установили бордюрные камни. Продолжаются работы по обустройству тротуаров с помощью ФЭМов и антипарковочных столбиков, которые планируют завершить до конца года. В то же время, капитальный ремонт не касается участка проезжей части ул. Владимирской, вымощенной брусчаткой.

В 2018 году будут продолжены работы на участке от переулка Рыльского к Андреевскому спуску.

«Пока позволяют погодные условия, ремонтные работы продолжаются. А завершатся они в конце мая - начале июня следующего года», - отметил Кличко.

Что касается ул. Льва Толстого, то был отремонтирован участок от ул. Большой Васильковской до ул. Тарасовской. В частности, осуществили работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия проезжей части, установление бортовых камней. Также заменили люки и ливнеприемники, нанесено 2-слойное асфальтобетонное покрытие с полимерасфальтобетона. Начаты работы по озеленению прилегающей территории и нанесения дорожной разметки.

Кличко выразил надежду, что парламент в ближайшее время примет закон, который позволит навести порядок с парковкой в ​​городах, и на отремонтированных тротуарах не будут стоять машины.