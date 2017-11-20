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Комитет государственной безопасности Беларуси заявил, что задержанный в Минске собственный корреспондент «Украинского радио» Павел Шаройко якобы признался в работе на разведку и создании агентурной сети.

Его работу якобы координировал «сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, который действовал как сотрудник посольства». Скворцова объявили персоной нон грата.

В Главном разведуправлении Минобороны Украины заявили, что Шаройко проходил у них службу на должности начальника пресс-службы и в 2009 году был уволен по состоянию здоровья.

И.о. главы ПАТ «Укрзализныця» Евгений Кравцов заявляет, что в 2018 году тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом будут пересмотрены.

В октябре Интерпол снял с международного розыска экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и его заместителя Виктора Ратушняка. 

Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона «О дипломатической службе».

С сегодняшнего дня Генеральная прокуратура Украины утратила право начинать расследования. Соответствующая норма прописана в п. 1 Заключительных положений Уголовного процессуального кодекса, который вступил в силу сегодня, 20 ноября.

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