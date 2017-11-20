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В ночь на понедельник, 20 ноября, пограничники Черновицкого отряда задержали мужчину, который пытался на автомобиле «Форд» прорваться через пункт пропуска «Росошаны» на границе с Молдовой, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Мужчина на большой скорости пытался прорваться автомобилем через вышеуказанный пункт пропуска и, сбив шлагбаум, наехал на поставленное пограничниками средство принудительной остановки. В результате таких ночных гонок автомобиль «Форд», за рулем которого был гражданин Украины, перевернулся», – говорится в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, пострадавших среди состав смены пограничных нарядов, представителей смежных служб и лиц, которые направлялись через границу, нет. Сам водитель, 36-летний житель населенного пункта Нелиповцы Кельменецкого района, существенных травм также не получил. Каретой скорой помощи мужчину доставили в Кельменецкую центральную больницу для медицинского обследования, по результатам которого установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Представителями пограничного ведомства на нарушителя составлен админпротокол за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Кроме этого, представителями Национальной полиции, прибывшими на место происшествия, на водителя составлены материалы об административном правонарушении по ст. 130, 124 КоАП.
ForUm

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