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Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии в настоящее время не рассматривает возможность предоставления летального вооружения Украине. Об этом журналистам в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского сказала заместитель руководителя Посольства Великобритании в Украине Хелен Фейзи.

«Мы держим на контроле вопрос нашей военной помощи Украине. Мы изучаем то, каким образом мы можем укрепить украинские Вооруженные силы, но, в отличие от Соединенных Штатов, мы сейчас не рассматриваем предоставление летального вооружения, - подчеркнула Фейзи, сообщает УНИАН.

«Мы хотим сохранять нашу поддержку, которую предоставляем украинским военным, и мы считаем, что делаем это очень эффективно с помощью программ по подготовке и благодаря помощи, которую мы также предоставляем для реформы Министерства обороны. Но летальное вооружение сейчас не стоит в повестке дня», - заявила дипломат.


Напомним, в начале сентября комитеты по вопросам Вооруженных сил США Палаты представителей и Сената утвердили «компромиссный» проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, который предусматривает $350 млн для Украины, в том числе в виде летального оружия.

16 ноября данный проект закона одобрил Сенат США. 

Совет национальной безопасности США решил рекомендовать президенту Дональду Трампу выделить грант на сумму 47 млн долларов для покупки американского оружия Украиной. 
ForUm

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