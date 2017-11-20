Европейский совет продлил действие мандата Консультативной миссии Европейского союза (EUAM) в Украине до 31 мая 2019 и утвердил бюджет на сумму 32 млн евро на следующие 18 месяцев. Соответствующее сообщение было распространено сегодня в Брюсселе Советом ЕС.



В Совете напомнили, что EUAM была развернута в Украине с декабря 2014 года, с целью поддержки украинских государственных учреждений в реформировании сектора гражданской безопасности.

Миссия является одним из центральных элементов усиленной поддержки, которую ЕС предоставляет украинской власти в последние годы. В частности, EUAM стремится укреплять и поддерживать реформы в государственных учреждениях, таких как полиция, других правоохранительных органов и судебного сектора, включая прокуратуру, сообщает УНИАН.

Миссия предоставляет стратегические консультации украинской власти, которые поддерживаются оперативной деятельностью, включая обучение, с целью развития стабильных, подотчетных и эффективных служб безопасности, укрепляют верховенство права. Этот процесс, в конечном итоге, призван восстановить доверие украинского народа к своим службам гражданской безопасности, подвергшихся обвинениям в коррупции и злоупотреблениях.

EUAM - это невооруженная гражданская миссия со штаб-квартирой в Киеве и региональными представительствами во Львове и Харькове. Вскоре представительство будет открыто и в Одессе.