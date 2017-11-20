Между Киевом и Варшавой — новый виток напряжения из-за расхождения в вопросах общей истории. В субботу польские пограничники не пропустили через границу украинца – секретаря Госкомиссии по увековечиванию памяти участников АТО, жертв войны и политрепрессий Святослава Шеремета. «Сегодня» выяснила подробности скандала и чем грозит его развитие.

Проблемы на границе

Святослав Шеремета ехал в польский Ланцут, чтобы почтить память 400 погибших воинов Украинской галицкой армии и армии УНР. Однако на пропуске «Шегини» ему сообщили о годовом запрете въезда в Польшу и шенгенскую зону. При этом у чиновника была действующая шенгенская виза, выданная Германией.

Пресс-секретарь польской погранслужбы Эльжбьета Пикор сообщила, что Шеремета не отвечал требованиям, позволяющим въезд: «Его данные были в базе лиц, нежелательных на территории нашей страны». А в польском МИД объяснили решение не пускать Шеремета реакцией на запрет Киева эксгумировать останки польских жертв войн в Украине. При этом ранее в Варшаве заявляли, что не будут пускать в страну украинцев с «антипольской позицией».

В связи с инцидентом украинский МИД вызвал польского посла Яна Пекло. По итогам встречи в ведомстве заявили: запрет противоречит краковским договоренностям Консультационного комитета президентов обеих стран, достигнутым накануне.

Напомним, 17 ноября замглавы АП Константин Елисеев встретился с госсекретарем Канцелярии президента Кшиштофом Щерским. Чиновники договорились об укреплении отношений между странами и о снятии моратория на проведение поисково-эксгумационных работ. Мораторий был введен украинским Институтом нацпамяти в апреле в ответ на уничтожение украинских мест памяти в Польше (в основном памятников воинам УПА) и игнорирование этих акций польскими властями.

История и списки

Обострение отношений между Киевом и Варшавой началось еще в начале 2015 года, когда наш парламент принял закон о декоммунизации, предполагающий признание воинов УПА борцами за независимость Украины.

«Польская элита это восприняла очень остро», — отметил политолог Евгений Магда.

В начале этого года из-за антиукраинских высказываний наши пограничники не пустили в страну мэра Перемышля Роберта Фому. В ноябре министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил о запрете въезда в Польшу украинцам, придерживающимся «антипольской позиции» в вопросах истории.

«Люди, которые надевают форму СС «Галичина», в Польшу не въедут», — отметил чиновник и добавил, что это касается и тех, кто на админуровне не позволяет восстанавливать польские места памяти.

Позднее министр сообщил, что Польша не опубликует перечень украинцев, которым запрещен въезд, а сами персоны нон грата узнают о своем статусе на границе.

Очереди в норме

Несмотря на субботний прецедент с Шереметой, конфликт пока носит больше дипломатический характер и не задевает интересы простых украинцев. При этом экс-министр транспорта Евгений Червоненко вчера заявил, что из-за напряжения между Польшей и Украиной на западных таможнях образовались очереди из грузовиков. В Западном управлении пограничной службы призвали не паниковать. «Сегодня» сообщили, что обстановка на польской границе находится в пределах нормы: «Небольшие очереди есть, но это — стандартная ситуация».

Украинские эксперты считают, что в сложившейся ситуации Польша занимает более агрессивную позицию, а Украина — более сдержанную.

«Наша страна пытается понизить уровень конфликтности, поляки же высказываются резко», — отмечает Евгений Магда.

Политолог Владимир Фесенко добавляет, что проблема — в излишнем консерватизме и конфликтности польского парламента: «Сегодня Польша имеет конфликт не только с нами, но и с Германией, Литвой и Брюсселем».

Однако он подчеркивает, что ситуация не безнадежная, поскольку президенты обеих стран пытаются снять напряжение.

«Президент Анджей Дуда высказывает иное мнение насчет Украины. У него и у Петра Порошенко есть стремление уладить конфликт», — рассказал эксперт.

Кроме того, Фесенко отмечает, что полякам невыгодно с нами ссориться: «В Польше работает не менее миллиона украинцев, многие работают абсолютно легально и вносят большой вклад в польскую экономику. Есть и другие факторы, из-за которых Польше невыгодно иметь с нами напряженные отношения — общие границы, торговля и энергетика».

«Используют Украину из-за выборов»

По мнению политолога Евгения Магды, сегодняшнее обострение отношений двух стран связано не только с трепетным отношением к историческому прошлому Польши, но и с ее внутренней политикой.

«Правящая в Польше партия «Право и справедливость» готовится выиграть местные выборы, а после — президентские и парламентские. Партия выбрала понятную для избирателей тему и на фоне важности исторической политики объединяет вокруг себя всех консерваторов. Использует отношения с Украиной в своей внутренней политике», — считает эксперт.

Он добавляет, что такая тактика — и у Витольда Ващиковского: «Он борется за собственное политическое будущее. Его считают основным претендентом на должность в Сейме, а после — на место в Европарламенте».

Магда отмечает, что странам придется договориться, так как у нас слишком много точек соприкосновения: «Это и литовско-польско-украинская бригада, интерес в энергетическом сотрудничестве, совместное противостояние проекту «Северный поток-2» (российский газопровод. — Авт.) и украинские трудовые мигранты в Польше».

Мария Пирогова, «Сегодня»