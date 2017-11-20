Международный валютный фонд планирует продолжить обсуждать с украинскими властями проект госбюджета на 2018 год. Об этом сказано в пресс-релизе фонда со ссылкой на постоянного представителя МВФ в Украине Йоста Люнгмана.

Отмечается, что эксперты МВФ посетили Киев в период с 9 по 17 ноября для проведения технического обсуждения проекта госбюджета на 2018 год, сообщает LIGA.net.

«Обсуждение будет продолжаться в последующие недели для того, чтобы обеспечить соответствие в принятом бюджете показателя дефицита в 2,5% ВВП, который согласован программой экономических реформ Украины, поддерживаемой фондом», - отметил Люнгман.

Верховная Рада Украины 14 ноября поддержала в первом чтении проект госбюджета на 2018 год, разработанный в рамках трехлетнего бюджетного планирования, с учетом рекомендаций международных финансовых организаций, и основан на показателе дефицита в 2,4% ВВП, с прогнозным уровнем инфляции 7% и ростом экономики 3%. «За» соответствующее решение проголосовали 260 народных депутатов. Так же в первом чтении парламентарии поддержали изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы.

Как ожидается, доходы бюджета вырастут на 15% по сравнению с текущим годом – до более 1 трлн грн исключительно за счет экономического роста, а не увеличения налоговой нагрузки. Рост минимальной зарплаты составит 16% - до 3723 грн.