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Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило 8 обоснованных выводов об обнаружении признаков связанного с коррупцией правонарушения по фактам умышленного непредставления бывшими сотрудниками Государственной фискальной службы деклараций после освобождения, сообщает пресс-служба НАПК.

Согласно документам, НАПК направляло напоминание бывшим чиновникам ГФС о необходимости представления деклараций предусмотренным антикоррупционным законом в десятидневный срок. Сейчас эти сообщения проигнорированы, а также отсутствуют какие-либо объяснения или возражения относительно уважительности причин непредставления декларации.

В НАПК подчеркнули, что таким образом в действиях бывших сотрудников ГФС усматриваются признаки коррупционного правонарушения, за которое предусмотрена уголовная ответственность, определенная статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины. По результатам бездействия бывших должностных лиц ГФС соответствующие документы будут направлены в Национальной полиции.

 
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