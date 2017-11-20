Вчера, 19 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции в результате неосторожного обращения с печным оборудованием погибли 3 военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба АТО.
«Чрезвычайное происшествие произошло в одной из воинских частей, которая выполняет боевые задачи на донецком направлении района проведения антитеррористической операции. 19 ноября погибли 3 военнослужащих», – говорится в сообщении.
По предварительной информации, трагедия произошла в результате неосторожного обращения с печным оборудованием. «Причины и подробности чрезвычайного происшествия выясняются. На месте работает оперативная группа военной службы правопорядка и представители военной прокуратуры», – подчеркнули в штабе.
По факту происшествия возбуждено уголовное производство, ведется следствие.
Командование сил антитеррористической операции выразило соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.
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