также в разделеПроисшествия
В Днипре мужчина открыл стрельбу по людям, ранены 4 человека 19
На Киевщине группа иранцев напала на АЗС 166
В Запорожье в результате ДТП погиб военный 39
Ситуация в зоне АТО обострилась, ранены 4 военных 67
В Одессе произошла массовая драка активистов и полиции 215
Названа окончательная причина пожара в «Виктории» 41
За прошлые сутки в зоне АТО погиб 1 военный, еще 1 – ранен 42
Боевики обстреляли жилые кварталы Попасной 54
В Виннице в результате взрыва погиб боец АТО 50
АТО: На Светлодарской дуге боевики выпустили более 90 мин 35
В Крыму обстреляли дом крымскотатарского активиста 42
В Николаевском горсовете активисты устроили потасовку с полицией 45
На Волыни в ДТП погиб глава Шацкой ОТО 42
Подрыв полицейского авто на Донетчине квалифицировали как теракт 29
Боевики уменьшили количество обстрелов, потерь среди военных нет 26
На Донетчине на мине подорвался полицейский автомобиль, погиб правоохранитель 94
В Харькове авто российского генконсула облили кислотой 74
В Ривном мужчина бросил гранату в полицейских 62

Вчера, 19 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции в результате неосторожного обращения с печным оборудованием погибли 3 военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Чрезвычайное происшествие произошло в одной из воинских частей, которая выполняет боевые задачи на донецком направлении района проведения антитеррористической операции. 19 ноября погибли 3 военнослужащих», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, трагедия произошла в результате неосторожного обращения с печным оборудованием. «Причины и подробности чрезвычайного происшествия выясняются. На месте работает оперативная группа военной службы правопорядка и представители военной прокуратуры», – подчеркнули в штабе.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство, ведется следствие.

Командование сил антитеррористической операции выразило соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

52
Теги