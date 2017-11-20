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За минувшую неделю полиция Донецкой области задержала 25 человек, которые принимали непосредственное участие в незаконных вооруженных формированиях «ДНР», сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«За последние 7 дней через систему стопконтроля прошло более 1700 грузовиков, более 23 тыс. легковых автомобилей и 42 тыс. гражданских лиц. Каждая единица автотранспорта подвергалась тщательному осмотру. Граждане, которые вызвали подозрение, проверялись по имеющимся базами МВД», – говорится в сообщении.

В главке подчеркнули, что в результате превентивных мероприятий задержан 25 человек, которые принимали непосредственное участие в незаконных вооруженных формированиях «ДНР» и еще 7, что поддерживают с боевиками тесную связь.

 
ForUm

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