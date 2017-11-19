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Печерский суд признал достоверной информацию о выводе миллионов долларов из Центра противодействия коррупции. Соответствующий вывод можно сделать из судебного решения от 25 октября 2017, которое обнародовало издание «Главком».

Речь идет о расследовании по использованию средств международной финансовой помощи в размере 1,2 миллионов долларов на антикоррупционные программы «Центра противодействия коррупции», которое обнародовал народный депутат Павел Пинзеник. Соответственно эту информацию и оспаривал председатель ГПК Виталий Шабунин.

«Результат этого расследования сводится к тому, что несмотря на большую заработную плату членов этого объединения, дополнительно средства выводились на физических лиц-предпринимателей. Так, например, сам ФЛП Шабунин получил в течение 2016-2017 годов 1,7 миллиона гривен, ООО Устинова – 1,8 миллиона гривен Дарья Каленюк - 130 тысяч гривен», - заявил Пинзеник, сообщает Kp.ua.

Суд выяснил, что Пинзеник получил информацию в ходе осуществления им полномочий народного депутата Украины. Политик направил соответствующие обращения в целях проверок в Генеральную прокуратуру Украины, Государственной фискальной службы Украины и Министерства экономического развития и торговли Украины.

«Суд не считает, что нардеп Павел Пинзеник распространил недостоверную информацию, чем опорочил деловую репутацию активистов-антикоррупционеров», - говорится в сообщении.

«Центр противодействия коррупции» был основан в 2012 году и проходит ежегодный финансовый аудит. Среди основных грантодателей организации является посольства США, Нидерландов, Чехии, а также международные фонды и организации.
ForUm

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