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В Киево-Святошинском районе группа иностранцев пыталась силой вернуть топливо, за поставку которого вовремя не рассчиталось руководство предприятия, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской обалсти.

«По предварительному сговору мужчины вместе с наемным водителем грузовика проникли на территорию пилорамы. Там они в сторожке закрыли работника автозаправочной колонки, после чего самовольно начали сливать топливо в цистерну грузового автомобиля. Заправщик не растерялся - сразу нажал «тревожную кнопку», которой была оборудована сторожка, и вызвал частную охрану», – говорится в сообщении.

По данным главка, за считанные минуты на место происшествия прибыла группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Киево-Святошинский отдел полиции и сотрудники частной охраны. Однако, злоумышленники успели слить 280 л бензина и 240 л дизельного топлива.

На месте преступления полицейские задержали трех мужчин. Ими оказались граждане Ирана, которые длительное время законно проживают на территории Украины. В порядке ст. 208 УПК Украины их помещен в изолятор временного содержания. О задержании злоумышленников сообщено консульство их государства.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины и объявлено подозрение. Решается вопрос об избрании нападающим меры пресечения. Продолжается следствие.
ForUm

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