В Запорожье произошло ДТП с участием военного автомобиля, в результате которого один военнослужащий погиб, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на источники, авария произошла сегодня, 19 ноября, около 10 часов утра – автомобиль перевернулся. Машина принадлежит 55-ой артиллерийской бригаде ВСУ, которая дислоцируется в Запорожье.



В самой части данный инцидент пока не комментируют. В тоже время, по данным источника, водитель автомобиля выехал без маршрутного листа. В данный момент на месте ДТП работают спасатели. Также