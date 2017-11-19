В первом полугодии 2017 средний размер заработной платы председателя Национального агентства по предупреждению коррупции Натальи Корчак составил 100,7 тысячи гривен в месяц против 143,6 тысячи гривен в прошлом году.

Об этом говорится в отчете Счетной палаты о результатах аудита НАПК с сентября этого года, сообщает Радио Свобода.

Среднемесячная зарплата заместителя председателя НАПК в этом году составила 76,8 тысячи гривен, членов НАПК – 69-76,4 тысячи гривен.

Согласно отчету, премии работникам аппарата НАПК начали выплачиваться с июня 2016 года, их размер колебался в зависимости от должностей работников - от 25-200 процентов должностного оклада в июне до 450 процентов в декабре 2016 года.

В июле 2016 года Корчак было начислено 165 500 гривен премии. В среднем премия главы НАПК составляла 49,3 тысячи гривен в месяц.

Напомним, в апреле этого года возник скандал в связи с крупными размерами премий сотрудникам НАПК.

Проверкой этой информации занялось Национальное антикоррупционное бюро.