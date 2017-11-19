Вчера, 18 ноября, в пункте контроля «Киев-пассажирский» гражданка России, которая прибыла одним из поездов в украинскую столицу, попросила статус беженки, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что во время паспортного контроля россиянка обратилась к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины с заявлением о желании получить статус беженки. В ходе общения россиянка сообщила, что является оппозиционной активисткой и преследуется в России за свои политические взгляды.

Сейчас гражданку России пропустили через государственную границу и передали сотрудникам ГМС.