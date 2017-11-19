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Мэр города Доброполье Донецкой области Андрей Аксенов является гражданином РФ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от партии «Солидарность» Дмитрий Лубинец.

«Ко мне поступила информация, что этот человек вообще не имела ни морального, ни законного права баллотироваться в мэры украинского города. Согласно полученной копии формы №1П, заполненной собственноручно Аксеновым Андреем Анатольевичем, 21 июня 2014 он написал заявление на получение паспорта гражданина РФ», – отметил он

По данным нардепа, еще 27 ноября 2012 года Аксенов был зарегистрирован в г. Севастополь по ул. Щербака 8. По этому адресу также зарегистрировано территориальное подразделение УМВД России по Севастополю.

«Кроме этого, недавно в социальной сети Фейсбук появилась информация, якобы от пограничного отряда г. Чернигов, что 5 ноября 2017 года в 06:30 через пункт пропуска «Сеньковка» (Черниговская область) Аксенов Андрей Анатольевич, мэр г. Доброполье, выехал в Российскую Федерацию. Выводы делайте сами. Не удивлюсь, если окажется, что мэром украинского города стал агент ФСБ», – подчеркнул Лубинец.

Он тажке сообщил, что написал соответствующие обращения к Генеральной прокуратуре, Национальной полиции и Службе безопасности с просьбой проверить информацию и по результатам проверки принять соответствующие меры.
ForUm

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