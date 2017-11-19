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Бывший руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина попросила предоставить ей охрану.

Об этом она рассказала в интервью Громадському, на которое тоже пришла с охранником.

«Я написала заявление в НАБУ, чтобы мне предоставили охрану. Это не один человек, это 5 человек, которые меня сегодня охраняют», - сказала Соломатина.

Она добавила, что боится за свою жизнь и не хочет, чтобы на нее каким-то образом давили.

На вопрос о том, были ли в ее адрес угрозы, что могло бы заставить ее попросить охрану, Соломатина сказала: «Пока угроз не было».

Напомним, бывший руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.

Кроме того, она заявила, что большинство деклараций, которые проверяет НАПК, принадлежат главам сельских советов, которые имеют минимальные доходы, и не проверяет декларации топ-чиновников.

В то же время в НАПК заявили, что информация, распространенная Соломатиной, является недостоверной. По данным агентства Соломатина была уволена из НАПК 31 октября 2017 года.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами НАПК, других органов власти и другими лицами в составе организованной группы действий по получению неправомерной выгоды в особо крупных размерах, соединенной с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгододателя  и третьих лиц.

Позже уголовное производство по фактам, обнародованным Соломатиной, передали Службе безопасности Украины. 
ForUm

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