Ситуация в районе проведения антитеррористической операции усложняется, в результате вражеских обстрелов 4 украинских военнослужащих были ранены, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Российско-оккупационные войска продолжают постепенно увеличивать количество обстрелов на различных участках линии соприкосновения и вести прицельный огонь по оборонным укреплениям Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на Луганском направлении, применяя 120-ти и 82-мм минометы, гранатометы, стрелковое оружие и вооружение БМП враг неоднократно обстреливал защитников Луганского, что на Светлодарской дуге. Из минометов 82-го калибра, гранатометов и стрелкового оружия бил по защитникам Новотошковского и Новоалександровки. Под гранатометный огонь противника попали опорные пункты сил АТО в районе Зайцево. А вблизи Крымского и Золотого применено стрелковое оружие.

На донецком направлении около десяти мин различных калибров противник выпустил неподалеку Павлополя. Применяя пехотное вооружение, русские наемники также неоднократно нарушали перемирие в пригороде Авдеевки и на подступах к Песккам.

В штабе подчеркнули, что в общем за прошедшие сутки противник провел 30 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины по всей линии соприкосновения. В подавляющем большинстве случаев защитники Украины открывали огонь из оружия, не запрещенного Минскими договоренностями.