Спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях на общественных началах Виктор Медведчук в интервью Znaj рассказал подробности нового обмена удерживаемыми лицами.

«Обменов не было 14 месяцев. Именно об этом я сказал, обращаясь к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, и попросил его посодействовать проведению «масштабного обмена», чтобы несколько сотен украинских граждан, которые удерживаются по обе стороны линии соприкосновения, уже к новогодним и рождественским праздникам смогли вернуться домой, в свои семьи, к родным и близким», — сообщил политик. По его словам, согласно первому этапу обмена, планируется освобождение Донецком и Луганском 74 человек, при этом Украина готова освободить 306 человек.

«Более того, в настоящее время установлены 386 человек, удерживаемых на территории Украины, которых разыскивают «ОРДО» и «ОРЛО». Установлены и подтверждены на территории непризнанных республик из 157 разыскиваемых лиц 94 человека. Первый этап — обмен по формуле «306 на 74» — обусловлен тем, что украинская сторона, согласно Минским соглашениям, где зафиксирован принцип «всех на всех», не может выполнить его с учетом требований действующего законодательства. И поэтому 80 человек (386 установленных без 306 участвующих в первом этапе обмена), то есть те, кто привлекается за особо тяжкие преступления, а также те, кто обвиняется в совершении преступлений, не связанных с АТО, не могут быть освобождены. Именно поэтому мы пропорционально предложили Донецку и Луганску освободить 74 человека из 94 установленных», — рассказал Медведчук.

Также он заявил, что на теме обмена сегодня спекулируют немало проходимцев, не имеющих никакого отношения к переговорам. Лидер Общественного движения «Украинский выбор ‒Право народа» также добавил, что Курт Волкер, как и другие представители США, не имеет никакого отношения к переговорам по обмену, отметив, что их участие для Донецка и Луганска было бы как красная тряпка для быка. «Я повторяю: на территории «ОРДО» и «ОРЛО», где мы разыскиваем 157 человек, установлены не 87, не 88, а 94 человека! Но вернуть, к сожалению, сегодня мы можем только 74. Причины этого я уже объяснил. Хочу акцентировать на этом внимание всех: тот, кто небрежно и безответственно использует цифры, наносит вред переговорному процессу», — подчеркнул Медведчук.

Он добавил, что Украинская православная церковь Московского патриархата во главе с блаженнейшим митрополитом Онуфрием, а также Русская православная церковь с 2014 года активно участвуют в вопросах обмена и освобождения граждан по обе стороны линии соприкосновения на Востоке Украины. «И в этой связи я хочу выразить глубочайшую признательность и благодарность Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за то, что он поддержал мою инициативу и также обратился к президенту РФ с просьбой провести эту гуманную, милосердную акцию. Я благодарен президенту Российской Федерации Владимиру Путину, который после моего обращения к нему согласился оказать содействие и связался с лидерами непризнанных республик. Результат этих переговоров вам известен: Донецк и Луганск дали согласие на проведение обмена», — отметил спецпредставитель.

По его словам, в Украине решения по обмену принимает исключительно президент. Медведчук уточнил, что все переговоры по вопросу обмена и освобождения наших граждан с представителями и руководством ОРДО и ОРЛО, а также с руководством РФ он ведет по поручению президента Украины Петра Порошенко. «Условия обмена, которые были предложены мной 15 ноября ‒ «306 на 74», ‒ также были согласованы с Президентом Украины», ‒ добавил Медведчук.

Также лидер «Украинского выбора» заявил, что будет делать все для того, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем, чтобы сохранить территориальную целостность Украины и провести обмен. «Сегодня, оглядываясь на пройденный путь, на все удачи и поражения, на сложности и испытания, я могу добавить: «Задача вернуть всех ‒ миссия выполнима», — заключил Медведчук.