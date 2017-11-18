Полиция Одессы квалифицировала вчерашний срыв спектакля российского актера Константина Райкина как хулиганство и внесла этот факт в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 УК. Об этом сообщила заместитель начальника отдела коммуникации полиции в Одесской области Любовь Гордиевская в комментарии телеканалу 112 Украина.

«На место происшествия прибыли экипажи полиции и не допустили хулиганских действий. Надо отметить, что столкновений допущено не было, конфликт был локализован. Пострадавших и задержанных нет, жалоб и заявлений от граждан также не поступало. Этот факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований и был квалифицирован по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводится досудебное расследование», - заявила Гордиевская.

Как сообщалось, вчера вечером в Одессе активисты сорвали спектакль российского актера Райкина. Ворвавшиеся люди требовали отменить выступление актера, публично поддержавшего аннексию Крыма.