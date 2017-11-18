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Ряд вчерашних сообщений о заминировании поступил из России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции, экс-глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин. 

«В течение дня в подразделения полиции поступило 13 сообщений о заминировании. Одиннадцать таких сообщение зарегистрировано в городе Киев и по одному в городах Львов и Херсон. Объектами посягательств в столице назывались телеканал «ICTV», центральный автовокзал, автовокзал «Дарница», торгово-развлекательные центры «Атмосфера», «Аладдин», «Комод», «Квадрат», Dream Town, универмаг «Украина» и станции «Лыбидская», «Святошин» и «Днепр» Киевского метрополитена, в городе Львов – Галицкий районный суд, а в городе Херсон – горсовет», – отметил он.

По словам Аброськина, полицейским удалось идентифицировать некоторые звонки. «Минеры» звонили с российского Lanc Telecom (Express Teleservice), который принадлежит МТС Россия.

«Это уже не просто игрушки, это целенаправленная работа российских спецслужб по дестабилизации ситуации в нашей стране. Враг, кроме боевых действий, имеет цель - на нашей мирной территории посеять панику и хаос. Не выйдет. Правоохранительные органы на страже безопасности граждан и будут делать все возможное, чтобы спокойствие и чувство защищенности и в дальнейшем не оставляли украинцев», – подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, вчера, 17 нобяря, аноним сообщил о заложенной взрывчатке на центральном автовокзале, телеканале, автостанции «Дарница», 6-ти развлекательных центров, станции метро «Святошин», а также в отеле. Правоохранители никаких опасных предметов и веществ не обнаружили.

Также из-за анонимного сообщения о минировании закрылистанцию метро «Лыбедская». Однако взрывоопасных предметов на станции не обнаружили.
ForUm

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