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Хакеры похитили с компьютера сотрудника одного из подразделений Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции персональные данные участников АТО, сообщает Департамент киберполиции Нацполиции.

«В одной из социальных сетей была размещена информация о якобы взломе серверов МВД, что позволило злоумышленникам получить доступ к архивам с персональными данными участников АТО. Специалисты киберполиции провели первоочередные мероприятия, по результатам которых не нашли подтверждения информации о взломе серверов МВД Украины», – говорится в сообщении.

По словам начальника Департамента киберполиции Сергея Демедюка, пользователь социальной сети под вымышленным именем предлагал загрузить архивы с персональной информацией участников АТО.

«Мы установили компьютер, взломав который, хакеры получили доступ ко всей информации, которая была размещена не только на данном устройстве, но и во всей локальной сети подразделения. Сейчас мы проводим тщательный осмотр пораженной техники», - рассказал Демедюк.

Он добавил, что держателем этой информации является сотрудник регионального подразделения Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку для определения путей поражения компьютера вредоносным программным обеспечением. Правоохранители также устанавливают лиц, которые могут быть причастны к совершению данного инцидента.
ForUm

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