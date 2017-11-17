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Киевская местная прокуратура №2 объявила подозрение по факту подготовки к совершению террористического акта двум закарпатцам, задержанным 12 ноября в Киеве с 6,5 кг взрывчатки и боеприпасами, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что 17 ноября Дарницкий райсуд города Киева удовлетворил ходатайство местной прокуратуры об избрании подозреваемым в рамках данного уголовного производства пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 УК Украины.

Досудебное расследование по уголовным производствах продолжается.

Напомним, 12 ноября 2017 года на парковке у торгового центра в Дарницком районе Киева правоохранители изъяли в машине подозреваемых 6,5 кг взрывчатого вещества, произведенной на основе гексогена, и 10 электродетонаторов. Задержанным было объявлено о подозрении по ст. 263 УК Украины.

По словам задержанных, они привезли сумку со взрывчаткой из Мукачево, однако не знали, что в ней находится. Позже они отказались давать показания. 

14 нояюря Дарницкий райсуд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 256 тыс. гривен каждому.
ForUm

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