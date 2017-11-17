Вопрос освобождения украинских заложников решает исключительно президент РФ Владимир Путин. Об этом сегодня журналистам в Киеве заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма.

«Я несколько раз говорил, все, что происходит в Донбассе, и все перспективы развития событий в Донбассе зависят от господа Бога и Путина. Господа Бога - нет, Путин - есть, захотел - сделал. Выводы - абсолютно понятны», - подчеркнул Кучма, сообщает LIGA.net.

По его словам, 14 месяцев процесс обмена заблокирован в Минске.

«Если это (обмен украинских заложников. - Ред.) произойдет в этом году, то это великое счастье для этих людей, Дай Бог, чтобы это произошло. Но, когда мы 14 месяцев каждый раз в Минске обсуждаем эти проблемы, и ни один обмен не произошел - это действительно вопрос из вопросов», - подчеркнул Кучма.

Напомним, 15 ноября лидер общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение об обмене пленными между Украиной и »Л/ДНР».

В свою очередь главари самопровозглашенных «ДНР» и »ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий в ходе телефонного разговора с Путиным поддержали инициативу по обмену пленными.

В то же время Служба безопасности Украины заявила, что в деле освобождения заложников не должно быть никакого пиара, особенно с целью повышения рейтинга отдельных политиков. В СБУ также отметили, что готовы к обмену по формуле «всех на всех».