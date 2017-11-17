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Сотрудники полиции Одессы обнаружили на территории подземного паркинга  у рынка «Привоз» авто с арсеналом оружия. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

«В Одессе сотрудниками полиции совместно с коллегами из СБУ на территории подземного паркинга у известного всем рынка «Привоз» был обнаружен автомобиль, в котором находился достаточно серьезный арсенал оружия и боеприпасов. Проводятся неотложные следственные действия и вставляется канал поставки оружия в наш город», - написал он в Facebook.

Отдельно сотрудники патрульной полиции при проверке информации задержали внедорожник на территории Таировского кладбища, в котором при осмотре было обнаружено незарегистрированное оружие – пистолет травматического действия, переоборудованный для применения боевых патронов (по предварительным данным) и охотничий нарезной карабин.

«Лица, которые были в автомобиле, проверяются на причастность к совершенным на территории города и области правонарушениям», - отметил начальник облглавка.
ForUm

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