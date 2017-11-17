Беларусь считает «не совсем адекватными заявлениями» в свой адрес реакцию украинских политиков на голосование Минска в ООН против проекта резолюции по правам человека в аннексированном Крыму. Об этом заявил представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, сообщает Радио Свобода.

«Хорошо, что их (этих заявлений, - ред.) авторы – преимущественно политические маргиналы или лица, не наделенные реальной властью. Их «разоблачительные» откровения и подсчет «ножей в спину» адресованы украинской аудитории и является очередной попыткой привлечь к себе внимание», - заявил Мирончик.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко 15 ноября назвала голосование делегации Беларуси в ООН против резолюции по Крыму противоречащим заявлениями о нейтральности Минска. «Мы бы хотели видеть нейтральность от тех стран, которые громко заявляют о своей нейтральности, граждане которых представлены в миссии СММ ОБСЕ и которые хотят присоединиться к миротворческой деятельности на Донбассе», - отметила она.

Геращенко также назвала голосования Беларуси против резолюции по Крыму «вторым ножом в спину Украине после подобного голосования прошлого года».