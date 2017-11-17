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Главарь «Донецкой народной республики» Александр Захарченко поручил омбудсмену «ДНР» Дарье Морозовой подготовиться к обмену пленными с украинской стороной. Об этом сообщает  Интерфакс.

«Захарченко после разговора с Владимиром Путиным отдал распоряжение омбудсмену «ДНР» Дарье Морозовой подготовиться к обмену пленными с украинской стороной, уточнить списки на обмен и выполнить все необходимые мероприятия для его проведения», - сказал представитель администрации.

Главарь «ДНР» заявил, что следующий шаг в вопросе обмена пленными за Украиной. «Мы меняем то количество пленных, на почти 300 человек, которые должна отдать Украина. Сейчас шаг за Украиной, если они по спискам тех людей, которых готовы поменять, дадут, то мы готовы произвести обмен», - сказал он.

15 ноября лидер общественного движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение об обмене пленными между Украиной и непризнанными республиками Донбасса.  

В тот же день президент РФ обсудил по телефону с главарями «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким тему обмена пленными. По сообщению сайта Кремля, Захарченко и Плотницкий поддержали эту инициативу, отметив, что вопрос нужно проработать с украинской стороной.

 

 
ForUm

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