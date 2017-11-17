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За прошедшие сутки боевики 22 раза нарушили перемирие, в ответ украинские военнослужащие 15 раз подавляли огневую активность противника, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал», - говорится в сводке.

На луганском направлении эпицентром боевого противостояния стала светлодарская дуга. Враг  с небольшими перерывами около трех часов обстреливал оборонительные укрепления ВСУ из 82-мм минометов, гранатометов, пулеметов и вооружения БМП на подступах к Луганскому. Всего было выпущено более 90 мин. Украинские военные почти на каждый обстрел отвечали прицельным огнем. Также вечером под обстрелы из минометов калибра 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Макарово. Провоцировал противник военных из стрелкового оружия и в районе Крымского.

На донецком направлении наиболее неспокойно на Приазовье. Грубо нарушая Минские договоренности, противник применил артиллерию калибра 152-мм вблизи Водяного, из 120-мм миномета бил по защитникам Павлополя и Широкино. Позиции в пригороде Авдеевки боевики обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под гранатометный огонь попали опорные пункты сил АТО у Новотроицкого, а под конец суток незаконные вооруженные формирования обстреливали из крупнокалиберных пулеметов защитников Старогнатовки.

 
ForUm

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