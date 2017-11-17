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Заслуженный учитель Украины Виолетта Македон опровергла сообщения СМИ о том, что она уехала из страны якобы из-за ужасных условий труда. Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, некоторые издания выдумали целые абзацы.  

«Условия труда в школе немало способствовали моему становлению и как учителя, так и личности! Перспективы развития, как видите, тоже есть. Я тому – живой пример. В определенных изданиях есть целые выдуманные абзацы. Абсолютно и категорически опровергаю слова о невыносимых условиях труда, жизни и перспективах развития!!! Хватит додумывать», - написала Македон.

Женщина живет в Лондоне 2 месяца. Там она зарабатывает тем, что ухаживает за пожилым англичанином. До этого она преподавала в СОШ № 5 с углубленным изучением английского языка им. Т. Г. Шевченко в Берегово.

В родном городе остался ее сын Павел, который учится в 10 классе.

 
ForUm

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