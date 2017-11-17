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Антикоррупционные активисты борются друг с другом за место под солнцем и не заниматься борьбой с реальными правонарушениями среди высших чиновников. Об этом на своей странице в Фейсбук написал бывший первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин.

«Несколько последних дней вся страна вынуждена наблюдать за симптоматичной схваткой истеричных антикоррупционных активистов, выгрызающих друг другу глотки в попытке доказать заокеанским хозяевам собственную полезность. Корчак завела дело на Сытника, Найем обвинил в коррупции Корчак. Сытник завел дело на Корчак, Лещенко обвинил Сытника, Сытник обвинил Холодницкого, Луценко возбудил дело против Сытника, Корчак обвинила Найема, Сытник возбудил дело против Луценко, Холодницкий обвинил Сытника, Сытник обвинил Лещенко...», - написал он.

В то же время, указывает бывший прокурор, протоколы о коррупции составляются на кого угодно, только не на реальных представителей власти в стране, например на Луценко или Порошенко.

«Только по одному моему делу Луценко выступает и прокурором, и заявителем, и потерпевшим, и истцом ответчиком в одном лице, находясь в явном конфликте интересов.

А продажа Верховным главнокомандующим бронетехники и гранатометов, изготовленных на его заводах, армии, которой он же и командует – это не конфликт интересов? А назначение порошенковских кумовьев на ключевые посты в государстве? Но нет, никого из «элитных антикоррупционеров» это не волнует», - констатирует он.

Причина пассивности «борцов с коррупцией» в данном вопросе, по мнению бывшего прокурора, заключается в том, что они в сговоре с Порошенко.

«Одним он места в парламенте подарил, другим квоты на хлебные должности, третьим не мешает американские гранты посасывать…», - напомнил юрист.

По мнению Кузьмина, комнатные антикоррупционеры на самом деле борются не с коррупцией, а бьются за право «жрать в одну харю» и не делиться с конкурентами.

«Чего еще нам не хватает для полного антикоррупционного счастья? Ах, да… создания Антикоррупционного суда… Во главе которого обязательно должен быть очередной антикоррупционный президентский кум…», - написал Кузьмин.
ForUm

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