Олигарх Игорь Коломойский начал финансировать канал NewsOne. Об этом пишет Антикор.

Таким образом, Евгений Мураев может уже не являться единственным владельцем телеканала.

Отметим, слухи о том, что Коломойский выделяет значительные средства на канал для борьбы с действующей властью, появились еще в начале года. Однако, косвенное подтверждение появилось после выхода в эфир нового ток-шоу «Украинский формат».

«Производство новой программы «под ключ» осуществляется силами компании «1+1 Медиа». «Плюсы» взяли на себя все расходы по созданию студии в шестом павильоне киностудии им. Довженко, проведению съемок и организации рекламной кампании с использованием большого количества бордов. Вкладом телеканала «Ньюзван» стала работа ведущих и разработка общего сценария программы», - сказал источник. Он также добавил, что Коломойский на финансирование канала выделяет 800 тыс. долл. в месяц.

Первый выпуск программы «Украинский формат» вышел вечером 15 ноября. Его гостями стали Михаил Саакашвили, Вадим Рабинович, Надежда Савченко, Мустафа Найем, Андрей Лозовой, Леонид Кравчук, Виктор Ющенко и другие.