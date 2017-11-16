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В Харькове суд оставил под стражей Геннадия Дронова – второго водителя-участника ДТП на улице Сумской, в результате которого погибли шесть человек.

Соответствующее решение сегодня принял Апелляционный суд Харьковской области. «Апелляция по Дронову оставила решение в силе. Жалобу адвоката оставили без удовлетворения», - сообщает УНИАН со ссылкой на прокуратуру области.

Адвокат Дронова Сергей Перепелица просил суд заменить для своего подзащитного содержание под стражей на домашний арест с ношением электронного средства контроля в ночное время суток.

Напомним, 6 ноября Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан). По этой же статье обвиняют и Елену Зайцеву.

По данным досудебного следствия, оба подозреваемых нарушили правила дорожного движения. Сообщается, что Дронов остановился за светофорным объектом, двигался на запрещающий (желтый) сигнал светофора, перед началом движения не убедился в безопасности выполняемого маневра. Другая подозреваемая – Елена Зайцева – проехала на запрещающий (красный) сигнал светофора и превысила скорость. 

18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали. 

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.
ForUm

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