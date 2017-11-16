Участие России в Олимпийских играх остается под вопросом из-за допингового скандала – РФ стала на шаг дальше от участия из-за сегодняшнего отказа Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), пишет агентство AFP.

Решение о несоответствии РУСАДА от 2015 года оставлено в силе накануне зимней Олимпиады в Пхенчхане.

«У нас нет прав определять, кто принимает участие в Олимпиаде. Мы только признали, что РУСАДА не соответствует кодексу. Технически с 2015 года они проделали огромную работу. Но в дорожной карте остается еще два невыполненных пункта. РУСАДА предстоит выполнить еще два критерия для того, чтобы быть признанным соответствующим международному кодексу WADA», - заявил глава WADA Крейг Риди, передает 112 Украина.

В WADA напомнили, что Россия до сих пор не решила вопрос с закрытыми городами, куда не допускают международных инспекторов по допингу.

Помимо этого Москва продолжает отрицать выводы WADA о том, что Минспорт вместе с ФСБ создал систему массового употребления допинга для российских спортсменов, что является государственным финансированием допинга.

Издание отмечает, что Россия частично признала обвинения и идет на уступки, чтобы попасть на Олимпиаду. Однако вместо того, чтобы признать обвинение о госфинансировании, в РФ называют ответственными РУСАДА.

После скандала в России заявили о полном реформировании РУСАДА и говорят, что теперь это совершенно другая организация.

«RUSADA выполняет все функции в рамках Всемирного антидопингового кодекса. Я гарантирую, что RUSADA будет полностью независимой, это совершенно новая организация. Мы готовы идти вперед и работать открыто в соответствии со всеми стандартами WADA. Пожалуйста, признайте нас соответствующими требованиям», - заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Окончательное решение о том, запретить ли РФ принимать участие в Олимпиаде должен принять Международный олимпийский комитет. Заседание по этому вопросу должно состояться в ближайшее время.

Напомним, 11 ноября Всемирное антидопинговое агентство получило базу данных Московской антидопинговой лаборатории за период с января 2012 года по август 2015-го.

С лета 2016 года две комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) расследуют обвинения, представленные в докладе независимой комиссии WADA. В частности, Россию обвиняют в систематических манипуляциях с допинг-пробами и применении допинга рядом российских спортсменов на зимних Играх 2014 года в Сочи.

5-7 декабря на заседании исполкома МОК в Лозанне должно быть принято решение о штрафных мерах в отношении РФ вплоть до отстранения российской сборной от участия в зимних Олимпийских Играх, которые пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.