На обочине дороги в селе Мрия неизвестный обустроил тайный схрон с боеприпасами, просвирой и листом бумаги церковного содержания, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

О находке предмета, похожего на гранату, сообщил неравнодушный гражданин.

По указанному адресу прибыли следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, группа реагирования патрульной полиции, специалисты-взрывотехники. Там в лиственном настиле полицейские обнаружили гранату РГД-5 и металлическую проволоку, один конец которого был прикручен к устройству, другой – к дереву.

Опасный предмет взрывотехники обезвредили на месте обнаружения. Чтобы обезопасить водителей на автотрассе «Киев-Чоп», полицейские временно перекрыли движение автотранспорта в направлении Житомира.

Специалист взрывотехнической службы вместе со служебной собакой обследовал окружающую местность, чтобы исключить наличие других взрывчатых предметов на территории лесного насаждения.

Под обезвреженной гранатой полицейские обнаружили пластиковый контейнер, в котором находились 3 корпуса от гранат Ф-1 и два запала, лист бумаги церковного содержания и просвиру.