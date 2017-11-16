В Харькове водитель заехал в один из супермаркетов, сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

Сегодня около 14:00 патрульные получили вызов о том, что неизвестный на авто марки «Дача Логан» ездит торговым залом супермаркета, который находится на улице Героев Труда.

Прибыв на вызов, полицейские увидели поврежденные входные двери супeрмаркeта. В самом помещении полисмeны обнаружили автомобиль с механическими повреждениями. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

Водитель автомобиля имел признаки наркотического опьянения.

Согласно действующему законодательству, инспекторы предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения в мeдучреждении, на что мужчина согласился.

Также в связи с повреждением имущества патрульные вызвали следственно-оперативную группу Киевского отдела полиции.

На водителя авто «Дача Логан» составили два административных протокола, которые буду переданы в суд.