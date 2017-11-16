Провернув в 2009-2010 годах аферу с «кидком» государственного «Родовид Банка» собственник КSG Agro и экс-губернатор Днепропетровской области Сергей Касьянов обратил свое внимание на банки зарубежные. Теперь своих денег рискует не увидеть немецкий Landesbank Baden-Württemberg.

Для того чтобы грабить современные банки совсем необязательно как Джон Диллинджер врываться в кассовый зал с автоматом. Эту истину бывший губернатор Днепропетровской области и собственник агрохолдинга КSG Agro понял еще восемь лет назад, когда успешно «осваивал» деньги спасаемого государством «Родовид Банка».

Схема по хищению государственных денег была проста, но в тоже время изящна. Входящее в состав КSG Agro общество с ограниченной ответственностью «Союз-3» взяло в «Родовид Банке» кредит под залог нежилого помещения в Днепропетровске общей площадью 2718 квадратных метров. Однако вскоре в документах вместо помещения стал фигурировать земельный участок, который фактически никогда не существовал. После того как на основании фиктивных сделок о замене обеспечения ипотеку с нежилого помещения сняли «Союз-3» оформил новый кредит в банке «Кредит Днепр», которому подконтрольная Сергею Касьянову фирма "Бизнес менеджмент групп" немедленно передала эту недвижимость в ипотеку с целью предотвращения ее взыскания в пользу «Родовид Банка».

В итоге государственный банк банально «кинули» на круглую сумму. Общая кредитная задолженность «Союз-3» перед «Родовид Банком» превышает 106 миллионов гривен. А для того чтобы не отдавать долг начали банкротить самого заемщика, так и его финансового поручителя, компанию «Бизнес менеджмент групп», которая 17 мая 2016 года постановлением Хозсуда Днепропетровской области была признана банкротом несмотря на судебные решения по кредиторским требованиям «Родовид Банка».

В 2012 году пришла очередь зарубежных финучреждений. «Кидок» был подан под соусом вывести КSG Agro в ТОП-3 свиноводческих компаний Украины. Так 26/29 октября 2012 года между немецким банком Landesbank Baden-Württemberg и кипрской KSG Agricultural and Industrial Holding Limited был заключен кредитный договор, подпись под которым поставил бенефициар агрохолдинга КSG Agro Сергей Касьянов. Согласно условиям кредитного договора с целью частичного финансирования контракта № 20120220 кредитор предоставил заемщику кредит в размере 8,6 миллиона евро. При этом общая основная сумма кредита составила 11,53 миллиона евро.

Вопрос оставался в том, кто же подпишется под договором поручительства по данному кредиту? Ими стали ООО «Фактор-Д», а также ООО «Рантье» владеющая животноводческим комплексом в селе Нива Трудовая Днепропетровской области, 50% которой принадлежит КSG Agro. В итоге договор поручительства между Landesbank Baden-Württemberg и двумя вышеуказанными фирмами был заключен 16 ноября 2012 года, а подписался под документом тогдашний директор обеих предприятий Александр Лисовой.

Еще один договор на получение займа в размере 4 миллионов евро был подписан между немецкой Big Dutchman Pig Equipment и KSG Agricultural and Industrial Holding Limited 20 августа 2012 года. Как не сложно догадаться подпись под договором займа поставил Сергей Касьянов, а договоры поручительства были заключены 2 ноября 2012 года с ООО «Рантье» и ООО «Фактор-Д».

Изюминка ситуации заключалась в том, что Александр Лисовой был человеком Касьянова, а остальные акционеры компаний оказались «за бортом» принимаемого решения по кредитам и займам на общую сумму более 15-ти миллионов евро. Дело в том, что в соответствии с уставом ООО «Рантье», право утверждения договоров заключенных на сумму, превышающую 20,5 тысяч гривен, принадлежит Общему собранию участников общества. Для компании «Фактор-Д» эта сумма не должна превышать 62,5 тысячи гривен.

После того как деньги были получены пришел черед следующего этапа схемы – довести поручителей до состояния банкротства. С этой целью предыдущее руководство компаний повело бизнес таким образом, чтобы привести их к экономическому краху и банкротству.

Впрочем, до конца схему довести не удалось. В текущем году финансовое положение ООО «Рантье» и ООО «Фактор-Д» настолько ухудшилось, что это стало причиной для смены руководителя. При этом сама передача руководства проходила со скандалом. Как заявляли летом адвокаты компаний, предыдущее руководство выводило активы и саботировало передачу большого массива документов, тем самым продолжая уничтожать предприятия и блокируя деятельность новой администрации.

Вопрос, пополнят ли немецкие Landesbank Baden-Württemberg и Big Dutchman Pig Equipment ряды пострадавших от мошеннических действий Сергея Касьянова, на сегодняшний день остается открытым. Многое зависит, в том числе и от действий самих немецких компаний, которым уже было рекомендовано обратиться в правоохранительные органы Германии по факту мошенничества, поскольку подписанный с ними договор является заведомо ничтожным.

Что же касается самого собственника КSG Agro, то он сегодня проходит по уголовному делу по подготовке покушения на жизнь экс-вице-президента «Родовид Банка» Сергея Дядечко, который ранее вскрыл схемы по хищению денег из государственного банка. 1 августа прошлого года Печерский районный суд избрал для Сергея Касьянова меру пресечения в виде домашнего ареста. И дело по мошенничеству в отношении немецких компаний может стать хорошим «довеском» к расследованию хищений в «Родовид Банке».