Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан считает, что Президент Украины Петр Порошенко также несет ответственность за проблемы с проверками электронных деклараций. Об этом он заявил в интервью телеканалу «UA: Первый», сообщает Радио Свобода.

«Проблема проверки электронных деклараций четко связана с недоукомплектованностью штата ответственного органа (НАПК, - ред.), а также с нехваткой необходимого оборудования, в том числе информационно-технического, и персонала, умеющего им пользоваться», - убежден еврокомиссар.

По его словам, ответственность за это несут как соответствующие министерства, так и президент как глава государства.

«Если он как ключевое лицо прямо будет отстаивать такую ​​борьбу, это также может стать решающим фактором в пользу перемен», - добавил Хан.

Напомним, руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.

В то же время в НАПК заявили, что информация, распространенная Соломатиной, является недостоверной.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами НАПК, других органов власти и другими лицами в составе организованной группы действий по получению неправомерной выгоды в особо крупных размерах, соединенной с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгододателя и третьих лиц.

Кроме того, Соломатина заявила, что большинство деклараций, которые проверяет НАПК, принадлежат главам сельских советов, которые имеют минимальные доходы, и не проверяет декларации топ-чиновников.