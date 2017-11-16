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Сегодня во время заседания очередной сессии Николаевского городского совета произошли стычки между активистами, которые блокировали трибуну, и полицейскими, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Предварительно установлено, что группа граждан заблокировала трибуну с требованием предоставить им слово и распустить горсовет. В это время в полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва, поэтому правоохранители начали эвакуацию людей.

По данным главка, один из присутствующих зажег дымовую шашку в помещении сессионного зала и начались противостояния между патрульными полицейскими, которые прекращали противоправные действия, и активистами.

В результате человек, который препятствовал сотрудникам полиции выполнять свои профессиональные обязанности, был доставлен в центральный отдел полиции. Еще один гражданин, который блокировал трибуну и совершал хулиганские действия, также доставлен в полицию.

По данному факту следственными начато уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины «Хулиганство», что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

После тщательного обследования служебных помещений и прилегающей к зданию Николаевского городского совета территории, устройств или предметов, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, обнаружено не было.

Сейчас информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.259 УК Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Устанавливается лицо, причастное к совершению преступления.
ForUm

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