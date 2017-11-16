Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал итальянского коллегу провести непредвзятый суд над нацгвардийцем Виталием Маркивым, арестованным по подозрению в причастности к гибели фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе.

Об этом он написал в Twitter.

У зв’язку з відхиленням судом клопотання В. Марківа про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, надіслав листа шановному Міністрові закордонних справ Італії - з метою звернути увагу на факти, та закликати до об'єктивного і неупередженого суду.

Ми не залишимо нашого солдата! pic.twitter.com/nUtgSqiY0O — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 16 ноября 2017 г.





«В связи с отклонением судом ходатайства Маркива об изменении меры пресечения на домашний арест направил письмо уважаемому министру иностранных дел Италии – с целью обратить внимание на факты, и призвать к объективному и непредвзятому суду», - написал Аваков.

Напомним, прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет Виталия Маркива, гражданина Италии и Украины, в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 у оккупированного в то время Славянска Донецкой области. Генеральная прокуратура Украины утверждает, что Маркив не мог этого сделать, потому что на вооружении Национальной гвардии, в рядах которой служит Маркив, тогда вообще не было минометов. Также в ГПУ напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть, и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.