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Из незаконного владения территориальной общине поселка Козин возвращен земельный участок площадью почти 1 га, который незаконно находился в собственности экс-нардепа от Партии регионов Сергея Клюева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Установлено, что решением исполнительного комитета Козинского поселкового совета незаконно передан в собственность гражданину земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома площадью почти 1 га, расположенный в пгт Козин Обуховского района.

«Выделение земельного участка состоялось с нарушением требований Земельного кодекса Украины, Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» без принятия соответствующего решения сессией поселкового совета, а исполнительный комитет органа местного самоуправления не имеет право на распоряжение землями от имени территориальной общины», - сообщили в прокуратуре.

В дальнейшем, указанный земельный участок у гражданина приобрел бывший народный депутат от Партии регионов Сергей Клюев.

Реагируя на выявленные нарушения, прокуратура Киевской области заявила иск о признании незаконным и отмене решения исполкома поселкового совета, признании недействительными государственных актов на право собственности на земельный участок и истребовании его из незаконного владения указанного народного депутата.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокуратуры, иск удовлетворен в полном объеме и в интересах территориальной общины поселка Козин из незаконного владения истребовано земельный участок площадью почти 1 га.

 
ForUm

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