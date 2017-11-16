также в разделеПолитика
«Терпение иссякает»: Хан недоволен темпами борьбы Украины с коррупцией 42
Мингарелли назвал Украину страной топ-приоритета для ЕС 16
По поводу сепаратистских высказываний нардепа Балицкого завели дело 118
Украинская делегация в ТКГ осудила заявление Плотницкого о вхождении ОРДЛО в РФ 57
Поправку о дипотношениях с РФ не включили в закон о Донбассе 41
Премьер Венгрии считает, что возможность вступления Украины в ЕС ограничена 47
Климкин и Волкер обсудили урегулирование ситуации на Донбассе 42
В проект закона о Донбассе включили вопрос Крыма 85
США готовы усилить цену для РФ за продолжение агрессии против Украины 114
Европарламент поддержал новый формат Восточного партнерства 64
Беларусь уже готова направить миротворцев на Донбасс 60
Ляшко о кнопкодавстве: Очень плохой поступок, я больше так не буду 63
Геращенко о голосовании Беларуси в ООН по Крыму: Это второй нож в спину 432
В Раде нардепа заставили заговорить на украинском 132
Додону посоветовали активнее защищать Молдову, а не делать предложения Кремлю 74
Сербия и Беларусь проголосовали против резолюции ООН по Крыму 132
Порошенко прокомментировал войну НАБУ и НАПК 348
2018-й объявлен в Украине годом реализации проекта «Я имею право!» 43

Верховная Рада не дала необходимого количества голосов за лишение мандатов депутатов от «Самопомочи» Елены Бабак и внефракционного Вячеслава Константиновского.

За Бабак проголосовал 151 депутат, за Константиновского – 183 из 226 необходимых, передает Украинская правда.

Спикер Андрей Парубий дважды ставил на голосование эти вопросы. Первый раз решение поддержал 141 (за Бабак) и 174 (за Константиновского) нардеп, второй соответственно 151 и 183.

Глава ВР отметил, что это важные кадровые вопросы, и пообещал поставить их еще раз на голосование после обеда в четверг, когда будет «большая мобилизация в зале».

«Я думала, что украинцы являются свободными людьми, а украинские женщины еще свободнее. Поддержите, пожалуйста, мое увольнение, потому что это мое желание. Я считаю, что мне пора сложить депутатские полномочия», - аргументировала свое желание уйти из парламента Бабак перед голосованием.

Как известно, народный депутат фракции «Самопомич» Елена Бабак 9 ноября просила поставить в повестку дня сессии и на голосование постановление о снятии с нее депутатских полномочий. Она напомнила, что регламентный комитет уже рассмотрел ее постановление.

Нардеп Константиновский в июле написал заявление о лишении его депутатства. По словам нардепа, три года в Раде стали для него самыми мрачными. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги