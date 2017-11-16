Верховная Рада не дала необходимого количества голосов за лишение мандатов депутатов от «Самопомочи» Елены Бабак и внефракционного Вячеслава Константиновского.

За Бабак проголосовал 151 депутат, за Константиновского – 183 из 226 необходимых, передает Украинская правда.

Спикер Андрей Парубий дважды ставил на голосование эти вопросы. Первый раз решение поддержал 141 (за Бабак) и 174 (за Константиновского) нардеп, второй соответственно 151 и 183.

Глава ВР отметил, что это важные кадровые вопросы, и пообещал поставить их еще раз на голосование после обеда в четверг, когда будет «большая мобилизация в зале».

«Я думала, что украинцы являются свободными людьми, а украинские женщины еще свободнее. Поддержите, пожалуйста, мое увольнение, потому что это мое желание. Я считаю, что мне пора сложить депутатские полномочия», - аргументировала свое желание уйти из парламента Бабак перед голосованием.

Как известно, народный депутат фракции «Самопомич» Елена Бабак 9 ноября просила поставить в повестку дня сессии и на голосование постановление о снятии с нее депутатских полномочий. Она напомнила, что регламентный комитет уже рассмотрел ее постановление.

Нардеп Константиновский в июле написал заявление о лишении его депутатства. По словам нардепа, три года в Раде стали для него самыми мрачными.