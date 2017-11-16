Растет число заложников, как на оккупированных территориях, так и политзаключенных Кремля. Об этом во время общения с журналистами заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, первый вице-спикера ВР Ирина Геращенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе «»Блока Петра Порошенко».

«Украинская сторона ищет разные возможности для освобождения заложников. Так, Украина готова передать тех лиц, по которым нет нарушений украинского законодательства. Еще раз подчеркиваю, мы ищем все возможности достучаться до другой стороны для освобождения заложников – и через церковь, и через другие каналы. Мы очень надеемся, что до Нового года будут положительные новости в вопросе освобождения сотен тех, кто ожидает своих родных. Но, сейчас нам важно быть максимально осторожными в комментариях, чтобы не повредить... Поверьте, что вся работа, которую должна сделать украинская сторона для освобождение заложников – делается», - подчеркнула политик.

По словам Геращенко, сегодня растет число заложников, как на оккупированных территориях, так и политзаключенных Кремля. «157 украинцев – это и гражданские, и военные. Количество заложников растет за счет гражданских. На сегодня другой стороной подтверждены из списка только 88 граждан Украины. Украина же готова передать 300 тех граждан, которых спрашивает другая сторона, совершивших тяжкие преступления против Украины, но если это позволяет сделать украинское законодательство», – подчеркнула парламентарий.

Напомним, 15 ноября лидер общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение об обмене пленными между Украиной и «Л/ДНР».

В свою очередь главари самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий в ходе телефонного разговора с Путиным поддержали инициативу по обмену пленными.

В то же время Служба безопасности Украины заявила, что в деле освобождения заложников не должно быть никакого пиара, особенно с целью повышения рейтинга отдельных политиков. В СБУ также отметили, что готовы к обмену по формуле «всех на всех».