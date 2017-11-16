Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины» относительно праздничных и нерабочих дней» (№ 5496), которым определено, что отныне не только 7 января, но и 25 декабря является праздничным и нерабочим днем.

Государственная пограничная служба Украины совместно с подразделениями Министерства внутренних дел и военной прокуратурой провели масштабную операцию на Закарпатье по противодействию контрабанде.

В рамках спецоперации правоохранители сообщили о подозрении чиновнику Госгеокадастра. По данным СМИ, это Эрика Шинкевич.

Директором Государственного бюро расследования избран Роман Труба.

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования», которым помимо прочего вводится обязательная видеофиксация обысков.

Украина показывает скромные результаты в борьбе с коррупцией, заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.

Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальной полицией провели около 50 обысков в шести регионах Украины по делу о коррупции в «Укрзализныце».

Компромисс по долгу Украины в три миллиарда долларов возможен, если другая страна выкупит его у России, заявил замглавы минфина РФ Сергей Сторчак.

В Киеве атташе посольства России Чингиз Мухамадеев на пешеходном переходе сбил женщину. Позже в полиции уточнили, что в ДТП пострадали два человека.

Национальный банк Украины рассматривает возможность оптимизации обращения монет мелких номиналов и предлагает ввести в Украине механизм округления общих сумм расчетов за товары, работы и услуги.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факты финансирования бывшим депутатом Одесского городского совета совместно с менеджментом строительной компании незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР». По результатам следственных действий у одесского застройщика сотрудники СБУ обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, более двадцати миллионов гривен наличными и более ста печатей фиктивных предприятий.

По поводу высказываний народного депутата Евгения Балицкого в эфире телеканала начато уголовное производство по признакам посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Служба безопасности Украины заявляет, что в деле освобождения заложников не должно быть никакого пиара.

Главари самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поддержали инициативу по обмену пленными. Украина не пойдет на шантаж по поводу включения в обмен пленными лиц, подозреваемых в убийстве Героев Небесной сотни, заявила член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Сегодня День морской пехоты. За мужество и героизм наградил 372 морских пехотинца награждены государственными наградами, 26 из них – посмертно. Также Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко вручил боевое знамя 503-му отдельному батальону морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.