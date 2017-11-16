Нетрезвую модель за рулем поймали полицейские Луцка. 21-летняя девушка на внедорожнике ночью проехала на красный свет, даже не заметив рядом машину патрульных, сообщает ТСН.

Машину остановили. На обнародованном видео пользователи соцсетей опознали в водителе волынскую модель Надежду Гавуру, которая сейчас даже претендует на участие в конкурсе «Мисс Украина». Девушка убеждала патруль, что трезвая. Но тест показал - алкоголь превышает норму в 5 раз.

Луцкие активисты говорят, что эта девушка не впервые попадает в их поле зрения. Мол год назад именно она возле одного из ночных клубов въехала на машине в витрину. За нетрезвое вождение, на этот раз, на девушку составили протокол.

«Девушка на камеру сказала, что 4 часа назад употребляла коктейль и что она трезвая. Все хотела вернуть на шутку, просила, чтобы все отменить, чтобы ее отпустили, она всегда ездит трезвая. В результате состояние опьянения было подтверждено», - сообщили в полиции.