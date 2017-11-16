В Оболонском районе столицы у местного жителя полиция обнаружила самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими шариками, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным главка, во время отработки района на улице Мукачевской участковые инспекторы полиции заметили неизвестного, который, увидев правоохранителей, начал подозрительно себя вести и заметно нервничать.

Во время поверхностного осмотра в рюкзаке мужчины полицейские обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство, начиненное металлическими шариками.

Киевлянин пояснил, что нашел опасный предмет несколько месяцев назад и оставил себе. С какой целью он его хранил, мужчина объяснить не смог.

Правоохранители изъяли взрывоопасный предмет и направили на соответствующие экспертные исследования.

31-летнего киевлянина задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения.