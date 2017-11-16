Служба безопасности Украины установила российское авторство большинства анонимных сообщений о якобы минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей в разных регионах Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

«Сотрудники Службы безопасности Украины в последнее время разоблачили ряд спецопераций, разработанных российскими спецслужбами в рамках гибридной войны против нашей страны, в частности резкого роста количества «телефонного терроризма», – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что злоумышленники, используя специализированное телекоммуникационное оборудование, организовали маршрутизацию международного трафика вне центров коммутации. С помощью IP-телефонии они маскировали вызовы под обычные местные телефонные разговоры с заменой оригинального номера абонента.

По данным спецслужбы, именно таким образом с территории страны-агрессора, временно оккупированных и аннексированных территорий Украины поступали ложные телефонные сообщения о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей в разных регионах Украины. Только за последнюю неделю зафиксировано 28 таких сообщений. «Указанное свидетельствует о продолжении российскими спецслужбами тактики запугивания населения Украины в рамках гибридной войны, направленной, в частности, искусственное обострение социально-политической ситуации в государстве», – подчеркнули в СБУ.

«В то же время сотрудники СБУ совместно с полицией продолжают разоблачать и задерживать «телефонных террористов», которых фиксируют на территории нашей страны. Только в столице в течение года оперативники Службы безопасности Украины установили 33 человек, которые систематически осуществляли ложные сообщения о минировании», – сказано в сообщении.

СБУ напоминает, что независимо от мотивов «телефонных террористов» их действия квалифицируются по статье 259 Уголовного кодекса Украины. Согласно этой статье ложное сообщение о минировании любых объектов собственности наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет. За повторный такой звонок злоумышленник может быть приговорен к лишению свободы на срок от четырех до восьми лет.

Напомним, 10 ноября в течение дня в полицию поступали сообщения о заминировании аэропортов в Виннице, Днипре, Запорожье, Ивано-Франковске, Одессе, Ривном, Ужгороде, Харькове, Херсоне и Черновцах.

По данным правоохранителей, звонки о заминировании поступали из соседнего государства.